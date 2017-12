PALERMO - "Stipendi fino a cento volte superiori rispetto a quello dei bancari, benefit, auto blu, super consulenze, gettoni a cinque zeri nei consigli di amministrazione. Questo è il management che vuole la precarizzazione dei bancari e che con una miope politica del credito non fa ripartire l'economia e porta imprese e famiglie fra le braccia degli usurai". Lo ha detto oggi Gino Sammarco, segretario generale Uilca Sicilia, in una riunione tenuta subito dopo la notizia che ieri l'Abi ha disdettato unilateralmente e provocatoriamente il contratto."Il sindacato proclama dunque - ha aggiunto Sammarco - la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori siciliani e pertanto saranno avviate tutte le procedure per la proclamazione dello sciopero generale della categoria e le altre azioni di contrasto nei gruppi e nelle aziende secondo le decisioni assunte unitariamente dalle segreterie nazionali".