I due hanno minacciato una cassiera per farsi consegnare l’incasso. Ma per fortuna all’interno del negozio c'era un poliziotto libero dal servizio che, attirato dalle urla, si è messo sulle loro tracce senza farsi notare chiedendo ausilio alla sala operativa. I due rapinatori, sicuri di non essere seguiti, si dirigevano in via Badia liberandosi delle maschere, che successivamente venivano recuperate. Il poliziotto pedinandoli a distanza, è riuscito a vedere che i due si erano introdotti in uno stabile e dalle vetrate si accorgeva che si erano fermati al secondo piano. All'arrivo delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e della sezione motociclisti, gli agenti hanno passato al setaccio lo stabile, sino ad arrivare al secondo piano dove è stato identificato uno dei rapinatori. Si tratta di Francesco D’Alessandro 30enne palermitano, che subito ammetteva di essere stato autore della rapina. All’interno dell’abitazione, i poliziotti hanno trovato sul tavolo della cucina, una busta con il marchio “Ferdico” con all’interno parte del bottino trafugato, mentre non riuscivano a trovare il complice che nel frattempo era fuggito calandosi dal balcone. D’Alessandro, incalzato dalle domande degli agenti ammetteva la partecipazione di un complice che i poliziotti riuscivano successivamente a identificare per L.D. 31enne ed a rintracciarlo presso la propria abitazione. I due sono stati portati portati in Questura, per D'Alessandro è scattato l'arresto, per il presunto complice una denuncia.