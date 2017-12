Ci sarà tempo fino all'11 ottobre per presentare la domanda di partecipazione al corso "Ready for excellence–Guest Service", di Costa Crociere. Il corso è mirato all'assunzione di 20 diplomati disoccupati con conoscenza delle lingue. Avrà una durata di 258 ore, di cui 242 di formazione in aula e 16 di affiancamento 'on the job' a bordo delle navi da crociera.Le lezioni saranno tenute in lingua italiana e inglese e ogni partecipante riceverà un'indennità di un euro per ogni ora di lezione effettiva. Possono partecipare i candidati diplomati con un'età non inferiore ai 18 anni, che hanno una posizione regolare rispetto agli obblighi di leva e che possiedono una buona conoscenza della lingua inglese e di due ulteriori lingue straniere a scelta tra tedesco, francese e spagnolo. Le domande di partecipazione, redatte secondo l'apposito modulo scaricabile dal sito www.costacrociere.it, dovranno pervenire entro le 18 dell'11 ottobre a quest'indirizzo: Costa Crociere – Segreteria Campus EU (rif. GSO 4) – Piazza Piccapietra, 48 – 16121 Genova.