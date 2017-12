si riscatta nella seconda giornata dei gironi di qualificazione della Champions League con Napoli e Milan. I partenopei battono in un 'San Paolo' stracolmo i vicecampioni d'Europa del Borussia Dortmund per 2-1 (reti di Higuain e Insigne, autogol di Zuniga) mentre i rossoneri di Allegri, impegnati a San Siro contro il Celtic, si impongono per 2-0 grazie alle reti in 3' di Zapata e Muntari.