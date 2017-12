In quella foto su Facebook c'è anche il loro piccolo, lo tengono stretto. Il giorno di quello scatto è ormai lontano da quelli in cui il bambino di tre mesi è arrivato in ospedale con crisi convulsive e insufficienza respiratoria acuta. Era in condizioni gravissime e furono gli stessi giovani genitori, a trasportarlo, intorno alle 5.50 del mattino, al Di Cristina.e ad indagini strumentali che hanno confermato la presenza di una sofferenza cereblrale diffuse e lesioni post traumatiche. Insomma, quelli rilevati erano i sintomi della "sindroma da maltrattamento", proprio come è poi stato scritto sulla sua cartella clinica. Il bimbo si trova ricoverato da poco prima di Ferragosto all'ospedale dei bambini di Palermo.e degli infermieri, recuperando pian piano. Per questo quello che oggi ha delineato il direttore sanitario, Giorgio Trizzino, è un quadro legegrmente più positivo. "Dopo alcuni giorni - ha detto - si è registrato un recupero delle funzioni vitali che ha consentito lo scioglimento della prognosi e ha di conseguenza permesso l'avvio del percorso abilitativo e riabilitativo con sufficiente stabilizzazione neurologica". Subito dopo l'arrivo in ospedale, infatti, le condizioni del bambino erano disperate, con gambe, braccia e testa fratturata.- il piccolo sarà dimesso e sarà affidato ad una struttura idonea individuata dal Tribunale dei Minori". E mentre un imprenditore milanese si è nel frattempo offerto di pagare le cure e di occuparsi del suo mantenimento - c'è infatti il rischio concreto che il piccolo possa restare sordo e cieco - il suo nome è stato inserito nella lista dei bambini da adottare.che il nostro team ha mantenuto l'assoluta riservatezza a tutela dei diritti del piccolo, fino a quando la notizia è pervenuta alla stampa tramite canali estranei a questo presidio ospedaliero. In nostro operato è sempre stato coerente con l'interesse preminente di salute del piccolo".