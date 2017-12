Lo ha comunicato la stessa Adamo, con una lettera inviata al presidente dello scudocrociato, Pierferdinando Casini. "Ho scelto di sostenere il progetto di rinnovamento del'Udc siciliano in un momento in cui sembrava che il partito dovesse scomparire per l'abbandono dei suoi leader - si legge nella lettera -Sono stata affascinata dall'idea di dimostrare alla dirigenza di uno storico partito nazionale che in Sicilia il consenso elettorale non si conquista esclusivamente con politiche clientelari e populiste, ma che i siciliani aspettano da tempo una concreta, onesta e rigorosa proposta di buona amministrazione. Con convinzione e determinazione ho voluto essere al fianco del senatore D'Alia che è stato promotore di questa proposta in Sicilia. Come sai - prosegue la Adamo, rivolgendosi a Casini - non avevo alcun interesse personale nella realizzazione di questo progetto politico, avendo già deciso di rinunciare a ogni aspirazione politica in campo nazionale e regionale per dedicarmi alla mia città".- dice il sindaco di Marsala -, nell'ambito delle quali la nuova Udc è stata protagonista nella scelta di quello che sarebbe stato il nuovo presidente, nonchè nel raggiungimento del risultato elettorale che ne ha deterinato l'elezione. Nonostante questa prima, esaltante, esperienza non è stato dato alcun seguito a quel processo di profondo rinnovamento che insieme avevamo promesso ai nostri elettori".che si volesse riprendere la politica del cambiamento, in assenza della quale - dice - è per me impossibile mantenere la presidenza regionale del partito, al quale auguro di ritrovare la forza e la passione civile di cui la Sicilia e il nostro Paese hanno grande bisogno".- conclude Giualia Adamo - per dedicarmi interamente all'attività amministrativa, che mi dà la responsabilità, ma anche la libertà, dia gire esclusivamente nell'interesse del territorio che mi ha eletto".