nella zona della stazione centrale. All'altezza di via Rudinì un'auto si è schiantata contro un ciclomotore guidato da un uomo di 35 anni, Giovanni Alfano, trasportato in ospedale in gravi condizioni.avrebbe infatti perso il controllo del mezzo finendo su una Vespa Piaggio, a bnbordo della quale si trovavano il 35enne ed una donna di 32 anni, anche lei rimasta ferita.l'uomo è stato ricoverato all'ospedale Civico, è in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia, mentra la giovane, trasportata al Policlinico, ha avuto una prognosi di trenta giorni. Illeso l'automobilista di 22 anni, non era provvisto di assicurazione, così come il centauro.che ha avvisato i soccorsi, mentre gli uomini della sezione infortunistica della polizia municipale hanno effettuato i rilievi per ricostruire con certezza la dinamica dell'incidente.