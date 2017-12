Tornare qui è stato duro ma spero almeno che il corpo di mia madre sia ritrovato". A parlare con la voce rotta dall'emozione è Stefania Vincenzi, 18 anni, la figlia di Maria Luisa Tricarichi, la donna siciliana che risulta ancora dispersa nel naufragio della Costa Concordia., insieme al padre Elio che tenta inutilmente di consolarla. "Mia figlia - spiega - é molto provata: quando ha rivisto la nave è scoppiata a piangere, anche perché ha ripensato a quella tragica notte". Fu infatti la madre della ragazza, che quella sera festeggiava 50 anni e che era in compagnia di un'amica, Luisa Virzì, il cui cadavere fu ritrovato due settimane dopo, a cedere il posto nella scialuppa alla figlia e al fidanzato che riuscirono così a salvarsi., insieme a Kevin Rebello, fratello dell'altro disperso che era un cameriere di bordo, per lanciare un mazzo di fiori davanti al relitto. "Abbiamo potuto quasi toccare la Concordia e ci sono stati regalati due pezzi di quelle cime che salvarono la vita a centinaia di persone" racconta Elio Vincenzi. La speranza è che adesso venga almeno recuperata la salma di Maria Grazia. "Abbiamo avuto un incontro con la Guardia costiera - dice il marito della donna - ed oggi mi sento ancora più fiducioso"., dopo avere annunciato due mesi fa di volere esaudire l'ultimo "desiderio" della madre: la partecipazione alle selezioni di Miss Italia. "Eravamo d'accordo - ha spiegato - che a 18 anni avrei partecipato al concorso e lei mi avrebbe seguito passo passo. Faccio tutto come se lei ci fosse ancora''.