, è questo il riassunto della circolare che, sin dal primo giorno di scuola, è apparsa sulle cattedre dell’istituto superiore “Don Michele Arena” di Sciacca. Voluta dalla preside Gabriella Bruccoleri il comunicato invita gli alunni ad un rispetto dell’ambiente scolastico mostrando un abbigliamento consono all'istituto, evitando quindi, come si legge nel comunicato, “pantaloncini, scollature minishort ecc"., anche per i professori infatti, sarà vietato indossare abiti succinti, vestiti provocanti o troppo appariscenti poiché sono loro i primi a dover dare l’esempio e i primi a dover sottostare al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che già a chiare lettere impone un abbigliamento consono agli uffici delle amministrazioni. La preside Bruccoleri ritiene questo un punto di partenza per educare alla disciplina gli studenti, sicuramente non contenti saranno gli alunni che, soprattutto nei primi mesi di scuola, quando ancora il caldo si fa sentire, non amano di certo queste norme.