Entro un paio settimane potrà concludersi un protocollo di intesa, tra Regione Siciliana, comune di Cefalù e Club Med per la realizzazione di un investimento di 75 milioni di euro con fondi totalmente a carico dei privati. Lo dice il presidente della Regione Rosario Crocetta. Il presidente, incontrando oggi i rappresentanti del prestigioso club francese, ha comunicato loro una procedura estremamente rapida nella concessione delle autorizzazioni che potrà favorire l'immediata realizzazione dell'investimento. Ci sono già altri contatti con altre compagnie, fra le quali una israeliana, per operare investimenti in Sicilia. Nel corso dell'incontro si è discusso del Club Med di Kamarina e dell'aeroporto di Comiso. Club Med ha annunciato per il prossimo anno, il possibile utilizzo di voli charter su Comiso per i turisti che viaggiano verso quella località. Il governo regionale, inoltre, sta lavorando di intesa con il governo nazionale, per il riavvio del villaggio Valtur di Pollina.