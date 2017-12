e nelle strade nei pressi della scuola elementare Paulsen. Una buona notizia per i genitori degli alunni della scuola nella zona di corso Calatafimi che avevano contattato la redazione di Livesicilia nei giorni scorsi.Questo il primo commento di alcune mamme che hanno assistito oggi alla pulizia di piazzale Cardinale Francesco Carpino, nei pressi della elementare Paulsen. Se i primi due giorni di scuola per le prime e le seconde classi sono trascorsi tra i rifiuti, è andata meglio ai bambini di tutte le altre classi per i quali oggi è stato il primo giorno di scuola. "Portare mio figlio a scuola oggi è stata tutt'altra cosa - commenta una mamma -. Sono rimasti due scatoloni e dello sporco solo vicino alle campane per la raccolta differenziata, ma sono contenta perché è da tempo che non vedevo così pulita la piazza. Finalmente si respira". C'é chi, però, resta dubbioso su quanto durerà questo scenario. "La pulizia è stata effettuata solo perché i giornali hanno parlato di questa situazione incresciosa - osserva Antonio P., un genitore di un bambino del primo anno -, credo che senza un intervento della stampa saremmo ancora con l'immondizia sotto il naso. Ora spero solo che la situazione non si ripresenti tra un paio di settimane".l'equipaggio si è spostato per rimuovere i rifuti accumulati anche in via Acacia dei Fiori, via Domenico Russo e via Lenin Mancuso.