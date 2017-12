Avvenimenti previsti per giovedì 19 settembre in Sicilia:1) CATANIA - Sala Libero Grassi, Palazzo Chierici, Piazza Duomo ore 09:00 Convegno su La Riforma della Contabilità pubblica del Bilancio degli Enti Locali, Armonizzazione dei sistemi Contabili ed il Consolidamento delle Gestioni parallele dei conti Comunaliorganizzato da AIDC (Ass. italiana dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) e dal Centro studi Enti Locali. Aprira' i lavori l'assessore al Bilancio Giuseppe Girlando.2) CATANIA - via delle Ondine (angolo via Plaja) ore 10:00 Il sindaco Enzo Bianco inaugurerà una nuova area a verde realizzata dall'Amministrazione comunale. Previsti gli interventi degli assessori ai Lavori Pubblici Luigi Bosco, alla Scuola Valentina Scialfa e all'Ambiente Rosario D'Agata insieme al presidente della I Municipalità Salvo Romano e ai consiglieri circoscrizionali.3) CATANIA - Ospedale Cannizzaro, unità spinale ore 10:00 Presentazione dell'attività sportiva promossa con il Comitato italiano paralimpico. Interverranno il direttore dell'Unità spinale unipolare Maria Pia Onesta, la presidente del Cip Sicilia, Roberta Cascio, e la responsabile dell'area Sport dell'Usu, Elide La Scala.promosso da Azimut. Previste le partecipazioni, tra gli altri, del presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta e dell'economista Corrado Passera.5) CATANIA - Aeroporto, uffici Sac ore 10:30 Presentazione dei dati dei voli Volotea nello scalo di Fontanarossa. Partecipano Daniele Casale, responsabile commerciale della Sac, e Valeria Rebasti, responsabile commerciale Italia di Volotea.6) LIPARI (ME) - Municipio ore 11:00 Il prefetto di Messina Roberto Testa incontra la giunta comunale. All'ordine del giorno, tra l'altro, i temi dell'ordine pubblico e la chiusura della sezione distaccata del tribunale di Lipari.7) RAGUSA - Cna di via Psaumida 38 ore 12:00 Conferenza stampa di presentazione della quarta edizione di ;Fatto ad Arte; Giornate Cna dei produttori del bello e del buono;.8) PALERMO - via Francesco Crispi 108 ore 17:30 Incontro si presentazione del percorso formativo "Lavorare in casa editrice: dal manoscritto al libro; organizzato da Navarra Editore.9) CATANIA - Dream Team, via Magna Grecia 2 ore 18:00 Incontro 'What's your nature' promosso da Puma. Partecipano due calciatori del Catania: Pablo Barrientos e Alberto Frison.10) CATANIA - Terrazza Ulisse ore 18:00 Un incontro su 'Etna e Unesco: ambiente, agricoltura, turismo. Quali opportunità di crescita dai modelli di sviluppo sostenibile?' inaugura il 'Megaforum' del Megafono. Alle 20.00 il giornalista Tony Zermo intervista il governatore Rosario Crocetta.11) CALTANISSETTA - via Sallemi 3 ore 18:30 Presentazione, al Tra Parentesi cafè;, del libro "È già mattina" del giornalista e scrittore Alberto Samonà. Bonanno editore.12) CALTANISSETTA - Centro Culturale Polivalente Villa Barile Centro culturale Polivalente Via delle Calcare. ore 19:30 Presentazione del libro scritto dai giornalisti Fabio De Pasquale ed Eleonora Iannelli "Così non si può vivere", una biografia del giudice Rocco Chinnici ucciso dalla mafia. Intervengono, oltre agli autori, anche i figli del magistrato, Caterina e Giovanni, e il ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri.13) PALERMO - Sala delle Armi di Palazzo Chiaramonte ore 21:00 Nell'ambito della XXI Stagione concertistica organizzata dall'Associazione per la musica antica; Antonio Il Verso;, l'Ensemble kiyàt si esibira' in un concerto dedicato a La voce dei Tartari.14) CATANIA - Cortile Platamone ore 21:00 La compagnia Godot porta in scena 'Fantasticheria... mare di provvidenza', novella in musica di Antonella Sturiale tratta da Giovanni Verga, con Marcello Perracchio, Federica Bisegna, Vittorio Bonaccorso, per il cartellone 'Percorsi d'autunno' del Comune di Catania.15) CATANIA Conferenza ''RegioResources21'', organizzata dal dipartimento di Achitettura dell'Universita' e lo European Land-Use Institute di Dresda, sul rapporto tra la pianificazione territoriale, paesaggistica e regionale e gl Ecosystem Services. Partecipano studiosi di 15 Paesi.