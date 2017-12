Sono passate due settimane dalle giuste polemiche sull'affissione del maxi manifesto sul ponteggio della Cattedrale e non è successo nulla. L'esagerata e inopportuna pubblicità è ancora li, vero oltraggio al meraviglioso monumento e luogo di culto". Con queste parole il direttore generale di Legambiente Sicilia, Gianfranco Zanna, manifesta la sua delusione per la mancata rimozione del manifesto pubblicitario nonostante il clamore mediatico scaturito dall'iniziativa.visto che, tra l'altro, aveva subito dichiarato di voler far ritirare l'assurdo maxi poster....ma tanto il tempo passa e i palermitani si abituano a tutto. Che tristezza".