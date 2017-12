A Porto Empedocle, in provincia di Agrigentoun'anziana è stata colta da malore dopo aver alzato la cornetta del telefono ed essersio sentita rispondere, con accento argentino, "sono Papa Francesco, voglio parlare con lei". Ignoti, infatti, hanno messo in atto uno scherzo che ha avuto una brutta conseguenza: l'anziana, ottantenne,è stata colta da un malore per l’enorme sorpresa della chiamata.Il tutto è stato scoperto dalla badante, che ha chiamato i soccorsi. L'anziana è stata subito trasportata in ospedale, dove è stata curata e dove continuava a ripetere di essere stata chiamata dal Papa. La burla non è piaciuta ai figli della signora, che hanno presentato denuncia ai carabinieri pe scoprire gli autori dello scherzo.