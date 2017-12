. Sarebbe anche un segnale di un’efficace “spending review” atteso che dodici tecnici in Giunta di fatto costano come altrettanti parlamentari. Ritengo sia utile una revisione alla squadra di Rosario Crocetta ed auspico che col vertice di maggioranza, oltre a verificare con serietà lo stato di attuazione del programma di governo, si proceda a definire un’agenda per implementare le riforme di cui ha bisogno la Sicilia”. Lo afferma Pippo Gianni, segretario regionale del Centro democratico e parlamentare all’Ars.