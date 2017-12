Avranno pensato questo i residenti di San Leone nel momento in cui hanno riempito le proprie bottiglie dal rubinetto di casa. L'acqua infatti, come testimonia la foto pubblicata su Facebook dal proprietario del locale 'Acquaselz', si mostra con un nero intenso.Il liquido nella bottiglia di vetro, uscito a sorpresa in diverse case e locali della cittadina dell'agrigentino, presenterebbe questo colore a causa della presenza di liquami.