, c.da Canalotto, sul quale insiste il Piano di lottizzazione denominato Il Borgo della Scala dei Turchi, regolarmente approvato con Delibera del Consiglio comunale di Realmonte n. 37, già in data 23.10.2008., conclusi con il rilascio dei permessi di costruire, giusti propedeutici pareri e autorizzazioni le ultime delle quali, rilasciate lo scorso febbraio c.a.Corre l'obbligo di precisare che la società CO.MA.E.R. Immobiliare srl,., ha nella immediatezza autosospeso i lavori del cantiere, non appena è stata data comunicazione dai media di sospensione da parte della soprintendenza di Agrigento e successivamente dal comune di Realmonte, seppure non le fosse stata fatta formale notifica., sta già provvedendo alla predisposizione della documentazione richiesta, al fine di produrla tempestivamente, per concorrere con le Autorità preposte ed interessate alla verifica, dell’operato dell’azienda; sempre a fini cooperativi e di trasparenza, la società CO.MA.E.R. si dichiara fin d’ora anche disponibile a procedere in contraddittorio con le Autorità competenti, alla verifica dello stato dei luoghi rimanendo a disposizione, per qualsivoglia chiarimento.