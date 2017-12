. Il leader del Pdl ha parlato del suo futuro dicendo che "decaduto o no" continuerà a esercitare il suo ruolo. Appello agli italiani: "reagite, fate qualcosa di forte"; poi l'attacco alla magistratura: "sono diventati il contropotere dello Stato"., espressione tesa, i gesti delle mani nervosi. Rispetto agli ultimi videomessaggi, mancava la bandiera dell'Italia, forse per sottolineare l'irritazione di Berlusconi per la condanna ricevuta dalla magistratura. Assente anche la bandiera europea. Berlusconi ha concluso il suo discorso con la mano sul cuore: in questa posa ha promesso il ritorno di Forza Italia. Poi la conclusione: "Forza Italia, Viva l'Italia".Immediata la reazione del leader del Pd Efifani: "Toni di Berlusconi simili a quelli della guerra fredda".