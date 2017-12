Rapina in una farmacia di Avola, in via Cavour. Un uomo ha fatto irruzione, a viso coperto e armato, intimando al titolare e ad alcuni dipendenti di consegnare il denaro: circa 1.600 euro. Subito dopo si è dileguato a piedi per le vie limitrofe alla farmacia. Il titolare ha subito chiamato la polizia, che ha avviato le indagini. Secondo le prime indicazione, l'uomo poteva non essere da solo. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di alcuni istituti di credito della zona.