di Ribera (Agrigento) e rischiano il loro posto di lavoro 10 docenti di ruolo e 14 precari.. La scuola, che fa riferimento alla Provincia di Agrigento, si è vista infatti ridurre dal Commissario dell'Ente il finanziamento da 1 milione e 160 mila euro a 100 mila euro, in pratica un azzeramento del budget. Negli ultimi due anni aveva peraltro già subito la decurtazione di risorse., Giusto Scozzaro - di una inammissibile lesione del diritto allo studio. Chiediamo al presidente della Regione, agli assessori alla formazione e agli enti locali e al commissario della provincia di riferimento - aggiunge - di ripristinare il finanziamento almeno al livello dell'anno precedente, 1 milione e 74 mila euro, per consentire l'avvio dell'anno scolastico, il lavoro dei docenti e le attività didattiche per gli studenti molti di questi peraltro vicini al conseguimento del titolo finale".