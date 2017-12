quadrati in un fondo di contrada Salto del Lupo a Lentini è stata sequestrata da militari della guardia di finanza. La struttura violava norme amministrative per l'accumulo e lo smantellamento del materiale e dei rifiuti speciali. Il responsabile è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Sono state avviate le procedure per la bonifica e il ripristino dei luoghi.