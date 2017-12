cumuli di spazzatura che traboccano dai cassonetti, mini discariche a cielo aperto, sterpaglie, marciapiedi totalmente invasi da rifiuti maleodoranti, elettrodomestici e cassonetti bruciati, capovolti e non ancora sostituiti.la borgata affoga tra i rifiuti e insieme ad essi proliferano scarafaggi e insetti attratti dalla spazzatura "adagiata" sull'asfalto. "E' un vero schifo - lamenta una residente - siamo abbandonati da tutti. Sembra che viviamo nel terzo mondo". Stesso rammarico e toni forti da parte di Antonella A., altra residente della borgata: "Siamo disperati. Non sappiamo più dove buttare i rifiuti e siamo costretti a gettarli sopra gli altri. E poi ci dicono che siamo incivili".Se la situazione non cambia io mi rifiuto di pagare la seconda rata". Rabbia anche nelle parole di Giuseppa Agnello: "Ho una vera discarica sotto casa e quando apro la finestra la puzza entra anche dentro casa. Intervenite subito perché tra poco ricominceranno con i roghi notturni e già a Palermo ci sono tanti altri problemi a cui pensare".composti da pala e da due compattatori ciascuno. Nella giornata di Ieri gli interventi straordinari sono stati effettuati ed ultimati presso il Villaggio Santa Rosalia e villa Tasca. "Oggi - comunicano dalla società di gestione dei rifiuti - stiamo intervenendo su due fronti, ovvero da un lato su Brancaccio e nello specifico su via Coppola (ultimato), via Altofonte alta (in corso), via Piraino, via Diaz, via La Ferla e via Sperone. Nel pomeriggio gli interventi su Falsomiele, in via Orsa Minore, via Airone, via dell'Allodola, via Pernice, via Usignolo. Si interverrá tra l’altro anche in via della Giraffa dove insiste una scuola".