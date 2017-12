Esordio vincente per Fiorentina e Lazio in Europa League. I viola, inseriti nel Girone E, nonostante le pesanti assenze di Quadrado e Mario Gomez hanno superato 3-0 i portoghesi del Pacos de Ferreira. Il primo gol di Gonzalo Rodriguez. Quindi nella ripresa il raddoppio di Ryder Matos. Il tris lo firma Giuseppe Rossi.Alla Lazio, invece, è bastato un gol di Hernanes per avere la meglio sul Legia Varsavia