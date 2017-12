Lo dichiara il sindaco Leoluca Orlando, preannunciando l’avvio di azioni legali contro quei fornitori che la Rap ha ereditato dall’Amia i cui comportamenti ostruzionistici stanno creando una nuova emergenza in città.hanno infatti da giorni un comportamento gravissimo, pretendendo dalla Rap pagamenti anticipati impossibili per legge. Questo è un comportamento irresponsabile di cui pagano le conseguenze tutti i cittadini e di cui questi fornitori dovranno rendere conto dinnanzi alla legge”. Il sindaco punta il dito anche contro “la farraginosa organizzazione dell’Amia dove esistono dipartimenti che lavorano senza dialogare fra di loro, in assenza di un coordinamento e quindi vanificando spesso l’impegno dei singoli lavoratori". Per Orlando "è una situazione urgente da risolvere e che potrà essere affrontata soltanto quando, con il definitivo acquisto dell’Amia, la Rap potrà seguire le indicazioni dell’amministrazione comunale per una nuova, più economica e più efficiente organizzazione del lavoro”.