Palermo - La storia vede protagonisti Niki Lauda e James Hunt e si concentra soprattutto su quello che avvenne il primo agosto del 1976, quando un pauroso incidente portò il pilota austriaco vicino alla morte e permise a quello inglese di aggiudicarsi la corsa. E'd, un tributo al mondo della Formula 1 e a due protagonisti che hanno fatto la storia di questo sport.Dopo l'India dei barcaioli, il deserto americano dei dropout, il Messico dei killer del narcotraffico, Gianfranco Rosi ha deciso di raccontare il suo Paese girando e perdendosi per tre anni con un mini-van sul Grande Raccordo Anulare di Roma per scoprire i mondi invisibili e i futuri possibili che questo luogo magico cela oltre il muro del suo continuo frastuono.Dallo sfondo della strata più transitata di Roma emergono personaggi invisibili e apparizioni fugaci: il nobile torinese e sua figlia universitaria, che vivono in un monolocale ai bordi del Raccordo; il "palmologo" che come un Mago Merlino cerca ossessivamente un rimedio per liberare le piante della sua oasi di palme da larve divoratrici; il principe che fa ginnastica di buon mattino sul tetto del suo castello eretto nel cuore della periferia nord-est; l'attore di fotoromanzi, memoria storica della Roma cinematografara, che insegue ostinato sul raccordo la fama e il sogno di una giovane avventura; il pescatore di anguille che sotto i cavalcavia di Roma sud ha costruito un villaggio sull'acqua. Questi personaggi, insieme a tante altre incredibili apparizioni, animano il mondo del Sacro Gra di Gianfranco Rosi.Movimenti lenti, concentrazione, determinazione. Sono questi gli ingredienti della vita diil famoso esperto di arti marziali che allenò l'adolescente Bruce Lee. Da oggi un film racconta il giovane Ip, iniziato alle arti marziali dal maestro Chen Heshun. Tra le sfide più ardue che Ip sarà chiamato ad affrontare, vi è quella contro Gong Er, la figlia di Gong Yutian, nobile che il giovane ha battuto. La ragazza desidera, infatti, vendicare il padre e riabilitare la reputazione del proprio clan, affrontando la misoginia che la circonda e tentando di mettere a tacere persino l'amore che prova per Ip.Per aggirare la maledizione che mette fine a tutti i primi matrimoni nella sua famiglia, Isabelle ha escogitato un piano per sposare l'uomo del quale è innamorata: trovare un pollo, sedurlo, sposarlo e divorziare., come recita il titolo della commedia di Pascal Chaumeil, se non fosse che il bersaglio scelto è l'infernale Jean-Yves Berthier, redattore di una guida turistica che lsabelle sarà costretta a seguire dal Kilimangiaro a Mosca. Un periplo nuziale nella buona e soprattutto nella cattiva sorte!Appuntamento per i più piccoli e non solo. Da oggi in tutte le sale italiane, I, sequel del grande successo dei Puffi. l malvagio stregone Gargamella crea una coppia di dispettose creature simili ai puffi, i Monelli, con cui spera di catturare la loro magica "essenza blu". Ma quando scopre che solo un vero puffo può dargli ciò che cerca e che solo un incantesimo segreto conosciuto da Puffetta può trasformare i Monelli in veri puffi, Gargamella rapisce Puffetta e la porta a Parigi, dove è conosciuto e ammirato da milioni di persone come lo stregone migliore del mondo. Toccherà a Grande Puffo, Tontolone, Quattrocchi e Vanitoso tornare nel nostro mondo, incontrare i loro amici Patrick e Grace Winslow e salvarla! E Puffetta, che si è sempre sentita diversa dagli altri puffi, instaurerà un legame speciale con i Monelli, Vexy e Hackus, o si lascerà convincere dai Puffi che il loro amore per lei è Vero Blu?Le riunioni di famiglia possono diventare una vera seccatura. Tutto divertimento in superficie, ma sotto le tensioni sono pronte a scoppiare. Benvenuti nell'opulenta casa di campagna del clan Davison, dove un'incontro felice si trasforma in uno scontro sanguinoso. E'di Adam Wingard, l'horror di questa settimana.Quando Crispian Davison porta la sua nuova fidanzata Erin per festeggiare l'anniversario di matrimonio dei suoi genitori, la cosa peggiore che si aspetta è una conversazione scomoda e inadeguata, bevendo whisky. Ma una serata di rivalità tra fratelli finisce con una tavola in frantumi nel momento in cui una freccia spacca la finestra. Si unisce alla cena una banda di assassini mascherati da animali, armati di machete, asce e una balestra, che cominciano a dar la caccia alla famiglia.