Sfuma nei quarti di finale il sogno dell’Italbasket agli Europei. Gli azzurri di Pianigiani si sono arresi alla Lituania per 81-77. Non sono bastati i 22 punti di Belinelli, ma l’Italia resta ancora in corsa per staccare il pass per i Mondiali 2014: bisognerà piazzarsi fra le prime sette. Il primo match-point è fissato per le 14.30 di domani, nella semifinale per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto contro l’Ucraina.