Gli avvenimenti previsti per venerdì 20 settembre in SiciliaWorkshop di lancio del progetto “La proprietà industriale – strumento competitivo a sostegno della pmi siciliane”. Nel corso del workshop verranno illustrate le agevolazioni sulla registrazione di marchi e brevetti comunitari. Ad aprire i lavori della giornata sarà il presidente di Unioncamere Sicilia Antonello Montante.2) RAGUSA - Piazza Libertà ore 09:30 Manifestazione ''GirOlio 2013, organizzata dall'Associazione Città dell'Olio il collaborazione con la Camera di Commercio.3) PALERMO - Villa Niscemi, sala della carrozze ore 10:00 Seminario dal titolo "Lavoro, Legalità, Europa" organizzato dalla Fondazione intitolata a Claudio Sabattini e dalla Fiom nazionale per ricordare lo storico leader della Fiom scomparso 10 anni fa. Previsti gli interventi, tra gli altri, di Marco Assennato, Rita Borsellino, Francesco Forgione, don Luigi Ciotti, Sergio Cofferati, Giovanna Marano.4) CATANIA - Via della Concordia 139 (San Cristoforo) ore 10:00 Militari della Stazione aeronavale della Marina Militare Usa di Sigonella puliscono, insieme ad un gruppo di studenti, le aree verdi del plesso 'Concordia' dell'Istituto comprensivo 'Cesare Battisti'. L'iniziativa rientra nel programma delle 'Community relations' della Mrina Usa5) SIRACUSA - Sede Associazione Oltre, via S. Freud 62/C ore 10:30 Il Comitato fondo di Solidarietà ex-eternit devolve un contributo all’Associazione Oltre Onlus. Partecipano l’avv. Ezechia Reale e l’avv. Silvio Aliffi.6) ISPICA (RG) - Villa Principe di Belmonte, SS Modica-Ispica ore 10:30 Presentazione, nel corso di una conferenza stampa, della prima edizione BTS Borsa Turismo di Sicilia 2013.7) PALERMO - sala stampa dell'Ars ore 10:30 Presentazione della manifestazione per la commemorazione del Trentennale dell'omicidio di Lia Pipitone, figlia del boss dell'Acquasanta uccisa perché ribellatasi alla mafia. Sarà, inoltre, presentata la prima rete regionale di "Centri di Prevenzione, Ascolto e Lotta alla violenza Lia Pipitone". Prevista la partecipazione, tra gli altri, dell'on. Fabrizio Ferrandelli (deputato regionale del Pd e vicepresidente della Commissione Antimafia all'Ars).8) CATANIA - Piazza Verga ore 11:00 Manifestazione di protesta di fronte al palazzo di Giustizia contro la chiusura delle sezioni distaccate del Tribunale organizzata da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa.9) MESSINA - Palazzo Zanca, sala giunta ore 11:45 Il segretario nazionale dell'Italia dei Valori Ignazio Messina incontra la stampa per illustrare il nuovo corso dell’IdV, il nuovo simbolo e le proposte concrete sulle fonti da cui reperire almeno 100 miliardi di euro, l'equivalente di una manovra finanziaria.10) ACICASTELLO (CT) - Hotel Sheraton ore 12:30 Presentazione, nell'ambito dei lavori di un congresso su ''Le gonartrosi'' della Società Italiana di Chirurgia del Ginocchio, Artroscopia, Sport, Cartilagine e Tecnologie Ortopediche nazionale di Oropedia (Sigascot), di nuove protesi al ginocchio realizzate con nuove tecnologie e nuove tipologie di impianto.11) PALERMO - Orto botanico, ore 14 - La sanità siciliana si da appuntamento a partire da oggi per una due giorni interdisciplinare. Il workshop è organizzato dalla Sifiog, società italiana di Fitoterapia e integratori in ostetricia e Ginecologia. I lavori, a partire dalle 14 di oggi, si concentreranno su dermatologia, venereologia, endocrinologia, ginecologia e ostetricia. Dopo i saluti del presidente della Regione, Rosario Crocetta, e dell'assessore regionale alla Salute, Lucia Borsellino, si parlerà di "Educazione sanitaria e Promozione della salute. Prevenzione primaria e Stili di vita tra Medicina ufficiale, rigenerativa, di Integrazione e Complementare in Ginecologia e Ostetricia.11) CATANIA - Ospedale Cannizzaro, centro congressi ore 15:00 Incontro sul tema “I cassetti della mente”, organizzato nell'ambito della XX Giornata mondiale dell’Alzheimer, in programma sabato prossimo.12) NOTO (SR) - Gal ore 15:30 Incontro informativo per illustrare ed approfondire i requisiti e le modalità di partecipazione alla manifestazione fieristica “Af - l'Artigianato in Fiera", in programma a Milano, e le opportunità offerte alle aziende. Previsto l'intervento dell'esperto Giuseppe Accardo.13) PALERMO - Parco villa Pantelleria ore 16:00 Comincia la ''Settimana delle culture''.14) CASTEL DI TUSA (ME) - Atelier sul Mare, Parco Fiumara d'Arte ore 17:30 La Fondazione Fiumara d’Arte presenta, in collaborazione con Archeoastronomia.com ed i Castelli.it, la II edizione del Festival nazionale di Archeoastronomia “Piestre & Stelle 2013” - Equinozio 2013.15) CATANIA - Palazzo centrale Università, aula magna ore 17:30 Incontro sul diritto allo studio organizzato dall'Ersu e dall'Areneo.16) PALERMO - Sede confindustria Sicilia, via A. Volta 4 Incontro con l'economista Andrea Bolthon sul tema "Dove va l'economia europea'' promosso dall'Ucid, Unione Cristiana imprenditori e dirigenti.17) PALERMO - Mondadori Multicenter, Via Ruggero Settimo 16 ore 18:00 Presentazione ufficiale del fumetto graphich novel “Sulla vita del beato Don Pino Puglisi”, di Alotta Emanuele. Relatori dell’evento l’ideatore del fumetto e presidente dell’Associazione Culturale Polizia Municipale Sergio Quartana e l’autrice dei testi Teresa Gammauta.18) ACICASTELLO (CT) - Biblioteca civica 'G. Verga' ore 18:00 Incontro dal titolo ''Antologia di un'epoca''. Partecipano il presidente della commissione regionale antimafia nello Musumeci, il giornalista Nino Milazzo e l'ing. Gaetano D'Emilio.19) CATANIA - Sala Russo Cgil ore 18:00 Assemblea dei restauratori di Catania e provincia organizzata da Fillea Cisl e Fillea restauro. L'obiettivo é creare un coordinamento di associazioni e promuovere iniziative con il concorso della comunità europea. Partecipa, tra gli altri, la responsabile nazionale di Fillea restauro Serena Morello.20) CATANIA - Terrazza Ulisse, Viale Ulisse 10 ore 18:00 Incontro dal titolo ''La nostra idea di Catania'', organizzato nell'ambito del 'Megaforum' del Megafono. Alle 20 incontro dal titolo ''Sviluppo nella legalità'' con, tra gli altri, il Sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta, gli assessori regionali alle Attività produttive, all'Energia e alle Infrastrutture e il presidente di Rfi Dario Lo Bosco.21) PALERMO - Kursaal Kalhesa, Foro Umberto I ore 18:30 Gli europarlamentari Rita Borsellino e Sergio Cofferati e il segretario generale Fiom Cgil Maurizio Landini si confrontano sul tema “Dal vuoto politico, allo spazio politico”. L'iniziativa promossa dal movimento Un’altra Storia.22) SAMBUCA DI SICILIA (AG) - Complesso monumentale dell'ex Chiesa di San Sebastiano ore 18:30 Inaugurazione della mostra “Paesaggi” dell’artista palermitano Giorgio Gristina.23) ZAFFERANA ETNEA (CT) - Sala consiliare, via Garibaldi 317 ore 18:30 Convegno dal titolo ''Riflessioni sulla questione meridionale. Ieri e oggi''', nell'ambito della 44/ma edizione del Premio letterario Brancati.24) PALERMO - Teatro Libero Incontroazione ore 20:00 Prima giornata della seconda edizione del premio di performance “Presente Futuro 2013 – performance art award”.25) CATANIA - Palazzo Biscari ore 20:30 Concerto della musicista francese Cécile Schott, in arte Colleen, nell'ambito dell'Efestiade 2013.26) MENFI (AG) - Casa Planeta ore 21:30 “Passion Cacao” è il titolo dell’iniziativa che si svolge fino al 22 settembre a Menfi e che farà tappa a Palermo (24 settembre) e Modica (27 e 28 settembre), a cura di Maria Fernanda di Giacobbe, chef e chocolatier.27) AGRIGENTO - Giardini del Simposio, Via Duomo 66 Inaugurazione del format giapponese Pecha Kucha Night. L'evento e' curato da Lisa Wade e Claudia Lala.28) PALERMO - ufficio elettorale del Comune, piazza Giulio Cesare 52 Presentazione delle candidature per l’elezione della Consulta delle Culture.