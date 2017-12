danneggiano lo specchietto retrovisore della propria macchina prima di mettersi al volante, poi, durante il tragitto, prendono di mira un automobilista - nella maggior parte dei casi un anziano o una donna - ed entrano in azione.in grado di dare vita a vere e proprie messe in scena nel tentativo di estorcere denaro al malcapitato di turno. Sorvolando sull'assicurazione, infatti, propongono all'automobilista finito nel mirino di pagare lo specchietto danneggiato in contanti.che si trovava alla guida della sua Fiat Punto. Il tentativo di truffa è avvenuto in via Ugo La Malfa, dove l'anziano è stato bloccato da un'altra un'auto. Dal mezzo sarebbero scesi due uomini che con aria minacciosa gli avrebbero chiesto di consegnargli cento euro: poco prima avevano simulato un tamponamento.La vittima ha infatti avuto un mancamento, stava per svenire e i due malviventi sono scappati. A lanciare l'allarme al 118 è stato un automobilista: l'anziano è stato soccorso dai sanitari. Sul posto sono arrivati anche i poliziotti del commissariato di Bagheria che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del tentativo di truffa.da altri due malviventi poi rintracciati dalla polizia: a segnalarli alle forze dell'ordine era stato il marito di una donna finita nel mirino dei truffatori.da una macchina dalla quale erano scesi due uomini, che fingendo di avere subito il danneggiamento dello specchietto per un manovra errata della donna, pretendevano cinquanta euro in contanti. In quel caso marito e moglie sono stati minacciati pure con un coltello.