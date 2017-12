Palermo - Navarra Editore organizza presso la propria sede, l'incontro di presentazione del percorso formativo “” in partenza a Palermo dal 4 ottobre. Un momento di approfondimento e riflessione sul lavoro editoriale e sui mestieri del libro e un confronto costruttivo per sentire dalla voce dei protagonisti cosa c'è alle spalle di un testo edito.L'incontro sarà anche un modo piacevole e interessante per presentarsi a tutti gli appassionati di editoria libraria e per rispondere alle domande di tutti coloro che sono interessati a frequentare i corsi. “Lavorare in casa editrice: dal manoscritto al libro” si compone di cinque moduli che possono essere seguiti anche singolarmente: Redazione, Editing, Grafica per l'editoria, Comunicazione e promozione del libro, Traduzione letteraria.Il corso tiene conto delle diverse figure professionali presenti nel mondo editoriale e segue, idealmente, la nascita di un testo: dalla valutazione del manoscritto alla promozione e vendita del libro. Per la prima volta, poi, al percorso si abbineranno i moduli avanzati di Editing e di Traduzione letteraria (lingua inglese e lingua francese), dedicati a chi ha già una formazione pregressa.All'incontro saranno presenti l'editoree i docenti di tutti i moduli formativi:, editor e curatrice editoriale di Navarra Editore,, grafico editoriale e pubblicitario free-lance,responsabile comunicazione, web e ufficio stampa della casa editrice e, traduttrice dal francese e 'voce' di Simenon in Italia. Sarà riservato ampio spazio alle richieste di chiarimenti del pubblico.