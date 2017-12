. Questo pomeriggio, infatti, il capogruppo del Pdl Giulio Tantillo annuncerà il passaggio dei tre consiglieri nel nuovo gruppo forzista che sarà composto quindi dallo stesso Tantillo, dal deputato regionale Giuseppe Milazzo e da Alessandro Anello. Palermo sarà così il primo consiglio comunale siciliano a vedere il ritorno degli azzurri, che puntano già a fare campagna acquisti dentro Sala delle Lapidi.- dicono i tre consiglieri - ma questa decisione nasce dalla necessità di armonizzare i valori del passato e quelli presenti per rilanciarli verso quel futuro che si presenta difficile e pieno di incognite, con la speranza di dare ai nostri sostenitori e ai cittadini tutti la serenità economica, lavorativa eproduttiva per assicurare ai nostri figli una vita migliore”., dovrebbe coinvolgere anche il leader di Grande Sud Gianfranco Micciché che scalpita per tornare alla guida di quella Forza Italia che con lui si aggiudicò 61 seggi su 61. E per questo ad essere attratto dalle sirene forziste sarà anche il consigliere Giuseppe Federico, a cui potrebbe aggiungersi anche un altro consigliere sul cui nome vige il massimo riserbo. Fi potrebbe arrivare così a cinque consiglieri, diventando il primo partito d’opposizione.