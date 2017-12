Palermo - Questi gli appuntamenti, di oggi, per la “Settimana delle Culture”, ideata, promossa e organizzata dal Comitato «Insieme per Palermo», per sostenere la candidatura di Palermo a Capitale europea della cultura 2019.Dalle 8,30 alle 12,30, visita del museo dell’Istituto Comprensivo Cruillas (in via Salerno 19), Centro per la scienza con exhibit didattici. Dalle 9 alle 13, visita del museo dell’Istituto Statale d’Arte (piazza Generale Turba 71) e alle sue collezioni di maioliche antiche, dipinti e sculture. Dalle 9,30 alle 12,30 visita del Museo del Liceo Classico Garibaldi (via Canonico Rotolo 2), alla scoperta delle Collezioni di fisica e dei testi antichi. Sempre dalle 9,30 alle 12,30 visita al museo dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, Giuseppe Piazzi, (via Rutelli 50) alla scoperta delle raccolte di storia naturale. Dalle 10 alle 12, visita al museo di storia naturale dell’Istituto Tecnico per Geometri Filippo Parlatore (via Montevergini 8), con le Collezioni di strumenti scientifici, di agraria e le carte geografiche. Le visite sono curate dall’Anisa.Dalle 9,30 alle 11.30 visite guidate alle Scuderie del Palazzetto Mirto (via Lungarini 9), a cura del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana, Soprintendenza del Mare.Alle 12, omaggio della pittrice Francesca di Carpinello alla città di Palermo: A Sala delle Lapidi, Palazzo delle Aquile, sarà esposto un dipinto a olio su tela contro la violenza, che verrà donato alla città.Dalle 16 alle 19, per il ciclo “Arte, Storia e Giochi nei vicoli della città - 7 percorsi educativi”, in programma “Viaggio nel tempo con il Genio: da Palazzo Reale al laboratorio creativo nel giardino segreto di Palazzo Castelnuovo”, a cura del Teatro del Sole. Prenotazione al numero 335 228065; email info@ilteatrodelsole.com.Alle 17.30 nella sala lettura dell’Istituto Gramsci ai Cantieri Culturali alla Zisa sarà presentato il libro “Terra promessa” di Mario Moncada di Monforte, interviene Guglielmo Serio. La terra promessa... è un po’ un romanzo autobiografico ed un po’ una riflessione sulle vicende del nostro tempo. Lungo la sua vita, da una iniziale, quasi esclusiva, riflessione sulle vicende palermitane e siciliane, i fatti e le esperienze allargano l’attenzione del protagonista agli eventi e alle situazioni dell’Italia, dell’Europa e del Mondo fino a fargli raggiungere un panorama che guarda all’Umanità nel suo insieme.Sempre alle 17.30, alla Bottega 6, spazio della casa editrice "Officina Trinacria", si presenta "Faccio quello che voglio" di Adriano Meis (edito da "Officina Trinacria"). Sarà presente l'autore. Modererà Stefano Piazza.Alle 18, a Palazzo Branciforte, presentazione del libro “La memoria degli Uffizi” di Francesco Cataluccio, e proiezione di immagini di alcune opere commentate dall’autore. Ingresso fino a esaurimento posti.Sempre alle 18, al Teatro Ditirammu (in via Torremuzza 6), Nicù presenta “Cenerentola vintage”, spettacolo teatrale di Elisa Parrinello, Stefania Morici e Ditirammu. Biglietto 6 euro, ridotto 4 euro.Dalle 18 alle 20, nella Biblioteca e nel terrazzo del Centro culturale francese ai Cantieri culturali alla Zisa, in programma “Visioni e passioni– L’osservatorio Racconta (parte seconda)”, e dalle 20,30 videostorie e personaggi dell’Outsider Art nel mondo, a cura di Eva di Stefano.Alle 18.30 nella sala-teatro dell’Istituto magistrale Regina Margherita (in piazzetta Santissimo Salvatore 1), andrà in scena lo spettacolo teatrale “Pinuocchio all’incontrario”.Alle 19 al Teatro Dedalum in Sant'Aniano (via Gesù e Maria al Papireto, 8), in programma lo spettacolo teatrale “Petro Fuddune, Rosalia e i triunfi degli orbi” di Giacinto Fiore e di Alfonso Gagliardo.Alle 19.00, nella Sala del Cinema De Seta dei Cantieri culturali alla Zisa, si terrà “A spasso nel tempo e nella cultura musicale siciliana”, narrazione accompagnata da brani corali e strumentali della musica contemporanea e tradizionale popolare, a cura dell’Istituto Comprensivo Statale MaredolceAlle 21 al Teatro Libero di piazza Marina, in scena lo spettacolo teatrale “Bruzda – Il Solco” di Leszek Madzik, a cura della compagnia polacca “Scena PlastycznaKul” di Lublino. Ingresso a inviti su prenotazione al numero 091-6174040.Sempre alle 21, nella Sala Perriera dei Cantieri culturali alla Zisa ,“Embora 4et”, concerto di bossanova a cura dell’associazione Miscelarti. Biglietto 5 euro.Alle 21.30 all’ Oratorio San Mercurio (vicolo San Mercurio, cortile di San Giovanni degli Eremiti), “Recital-viaggio nella musica di Morricone, Piazzolla e ….”, concerto per flauto e chitarra, a cura del Duo Entr’Acte. Biglietto 5 euro.Alle 22.00, nello Spazio Tre Navate dei Cantieri culturali alla Zisa, “Agnello di Dio sotto sale”, performance di Marco Russo Di Chiara e Sonia Burgarello.