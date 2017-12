lungo trenta metri che comprende i due ingressi della Tonnara omonima e parte del ponte pedonale di accesso. Lo stabilisce un’ordinanza sindacale affissa oggi all’albo pretorio. La ragione è lo stato di generale degrado in cui versa l'intera zona del quartiere Vergine Maria. Resterà accessibile solo uno stretto passaggio per i residenti.Già nel 2007 il soffitto dell'antico stabile ha subito un crollo. E alcuni mesi fa le associazioni di quartiere avevano lanciato una campagna per riportare all’antico splendore le storiche barche del marfaraggio, che questa estate hanno perso il vincolo etnico-antropologico, revocato dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali. Secondo quanto riportato dall’ordinanza, il sopralluogo dei tecnici della Protezione Civile ha rilevato “la condizione di pericolo a causa sia di un generale ammaloramento dell’arco che insieme alla volta costituisce l’intradosso del ponte pedonale che collega via Bordonaro con l’edificio ex Tonnara Bordonaro, sia per le deformazioni del muro perimetrale della stessa Tonnara”, che si è letteralmente spostato verso l’esterno in direzione del marciapiede.