dedicato alla crema più famosa del mondo. In occasione della manifestazione l’Ufficio Traffico del Comune ha predisposto alcune modifiche alla viabilità della borgata marinara.Il lato compreso tra viale Margherita di Savoia e viale Regina Elena sarà chiuso al transito veicolare con divieto di sosta ambo i lati dalle 6 di oggi alle 23 di lunedì, tranne un varco libero in direzione viale Principe Umberto. Doppio senso di marcia con divieto di sosta sul lato incluso tra viale Margherita di Savoia e viale Principe di Scalea. Sarà a senso unico, infine, la porzione di piazza Valdesi compresa tra viale Principe di Scalea e viale Regina Elena. Il divieto di sosta si estenderà anche al tratto di viale Regina Elena compreso tra le due carreggiate di piazza Valdesi lato mare. All’interno della piazza saranno installati gazebo, container e una tribuna per assistere alla manifestazione.