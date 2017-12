Adesso, gli uffici comunali, secondo le procedure di contabilità pubblica, provvederanno ad emettere i dispositivi di erogazione all’Amat. “Questo delicato passaggio - spiega il sindaco Leoluca Orlando -, serve per assicurare la correttezza dell’imputazione del finanziamento regionale e per rendere finalmente più celere l’avanzamento del cantiere garantendo i livelli occupazionali e l'esecuzione dei lavori". “Questa nuova fase dell’appalto – dice l’assessore alla Mobilità Tullio Giuffrè – dovrà vedere ancora impegnati tutti i soggetti coinvolti, ognuno per la propria parte, per non vanificare gli ingenti sforzi fin qui prodotti e garantire la conclusione dei lavori della rete tranviaria”.