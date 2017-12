di Palermo offre agli studenti universitari assistenza gratuita al momento della stipula del contratto di affitto, ma anche informazioni e assistenza gratuita per avere i vantaggi offerti da un regolare contratto, nonché la possibilità di una banca dati di immobili in affitto “certificati” per qualità e prezzo e offerti in affitto dai proprietari agli universitari., in piazza Casa Professa a Palermo; ma, anche online, si può accedere a una serie di servizi e di consulenze gratuite. L’iniziativa è svolta in collaborazione con l’Associazione Agorà che gestisce direttamente il servizio e il sito web www.sportellocasapalermo.it Il sito offre documenti, video tutorial, guide, news sul mondo degli affitti degli studenti universitari, normative e informazioni sulle attività della forze dell’ordine per la repressione del fenomeno degli “affitti in nero”, ma anche annunci immobiliari.degli studenti universitari, in questo caso i fuorisede, alimentando anche una continua campagna di informazione per la regolarità degli affitti, dando al contempo ai ragazzi e alle ragazze consulenza e assistenza gratuita per le loro esigenze immobiliari": così dichiara Giuseppe Amodei, commissario straordinario dell’ERSU Palermo, sulle attività dello “Sportello-casa”, concludendo: "Un particolare apprezzamento va rivolto alla qualità del servizio erogato da parte degli operatori dell’associazione Agorà in favore degli studenti universitari.", 18mila le consultazioni di articoli, 24mila i download, 22mila le consultazioni di annunci immobilari. Maggiormente consultati i documenti su agevolazioni fiscali, moduli e istruzioni per il pagamento delle tasse di registro, patto territoriale sugli affitti per la determinazione dei canoni; legge 431 e moduli standard di contratto-tipo. Molto apprezzata dagli studenti anche l’attività di assistenza e informazione sui social network per l’azione di assistenza online in chat.- Ufficio Stampa ERSU - Dario Matranga 3939956916- SPORTELLO CASA - Residenza Santissima Nunziata, Piazza Casa Professa - Palermo - Tel: 0916199347 - 3701214486 - email: info@sportellocasapalermo.it