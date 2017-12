PALERMO - Atto ufficiale, oggi pomeriggio, della presentazione del Dossier per la candidatura di Palermo a Capitale Europea della Cultura 2019. Il Sindaco Leoluca Orlando e l’Assessore alla Cultura Francesco Giambrone, insieme ai rappresentanti del Comitato civico che per primo ha promosso la candidatura, si sono recati all’Ufficio postale di via De Gasperi per spedire il plico contenente il dossier al Ministero dei Beni Culturali.Ad attendere Orlando e Giambrone, Maria Grazia Lala, responsabile comunicazione Sicilia delle Poste italiane e Fabio Bajona, responsabile gestione operativa per la Sicilia delle Poste italiane. E’ stato l’operatore di sportello Francesco Manzella ad eseguire l’operazione di spedizione del plico. “Si è trattato dell’ultimo, ma forse più importante atto burocratico, per la candidatura della nostra città a Capitale Europea della Cultura – ha detto Leoluca Orlando -, mentre l’Assessore Giambrone ha perlato di “primo gesto per costruire il futuro di Palermo, perché la candidatura è l’anello di congiunzione tra le aspettative dell’Amministrazione e quelle dei cittadini palermitani per aspirare a una dimensione territoriale diversa e migliore”. Il dossier che candida Palermo a Capitale Europea della Cultura 2019 verrà presentato alla stampa e alla intera città nel corso di una Assemblea cittadina pubblica che sarà un altro grande momento di partecipazione civica attorno al progetto di candidatura.