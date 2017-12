1) CASTELBUONO (PA)biblioteca comunale, piazza Castello ore 08:30 Convegno su ''Le strategie di supporto al paziente oncologico nell'integrazione tra l'ospedale e il territorio''. I lavori saranno aperti, tra gli altri, dal saluto del direttore generale del San Raffaele Giglio, Carmela Durante.2) CATANIA - Ospedale Cannizzaro, centro congressi ore 08:30 Incontro sul temaI cassetti della mente;, organizzato nell'ambito della XX Giornata mondiale dell'Alzheimer.3) CANICATTI' (AG) - Chiesa San Domenico ore 10:00 Celebrazione eucaristica per ricordare il 23/mo anniversario della morte del Giudice Rosario Angelo Livatino. Alle 11:30, SS 640 c.da Gasena (Ag), omaggio floreale al cippo funebre.4) ACICASTELLO (CT) - Hotel Sheraton ore 10:00 Convegno-dibattito sui temi del buon governo della Sicilia, il suo futuro, la spending review, i tagli ai costi della politica. Partecipa il presidente della prima commissione affari istituzionali dell'Ars Marco Forzese.5) CATANIA - Palazzo della Cultura ore 10:30 Presentazione dell'XI edizione del Trailersfilmfest, in programma dal 25 al 28 settembre. Partecipa l'assessore comunale ai saperi e alla bellezza condivisa Orazio Licandro.6) PALERMO - Molo Lauria, Mondello ore 11:00 Immersione di subacquei non vedenti assistiti dal Diving Center Alalonga di Sferracavallo, organizzata dalla Soprintendenza del Mare nell'ambito della Settimana delle Culture promossa dal Comitato “Insieme per Palermo”, a sostegno del progetto per la candidatura di Palermo a Capitale Europea della Cultura nel 2019.7) CATANIA - Terrazza Ulisse, Viale Ulisse 10 ore 11:00 Incontro dal titolo 'La Sicilia dei Saperi', nell'ambito del 'Megaforum' del Megafono. Partecipano gli assessori regionali alla Formazione e ai Beni culturali. Seguono, alle 18, un incontro con l'assessore regionale agli Enti Locali e, alle 20, un incontro con il procuratore della Repubblica Giovanni Salvi, il presidente della Regione Rosario Crocetta e Ivan Lo Bello.8) TAORMINA (ME) - Teatro Antico ore 18:30 Inaugurazione del Taormina Book Festival, in programma fino al 27 settembre. Partacipano, tra gli altri, l'assessore Regionale ai Beni Culturali Mariarita Sgarlata.9) ZAFFERANA ETNEA (CT) - Sala Consiliare, Via Garibaldi 317 ore 18:30 Convegno dal titolo ''Riflessioni sulla questione meridionale. Ieri e oggi'' nell'ambito del Premio letterario Brancati.10) MOTTA D'AFFERMO (ME) - Piramide 38° parallelo ore 18:30 Apertura e visita della piramide di Staccioli organizzata da Fiumara d'arte in occasione dell'equinozio d'autunno.11) PALERMO - Piazza Castelnuovo ore 20:30 Manifestazione dal titolo ''10 piazze per 10 Comandamenti''. Serata dedicata al V Comandamento ''Non uccidere''. Organizza Rinnovamento nello Spirito Santo.12) CATANIA - Castello Ursino ore 21:00 Debutta, in anteprima regionale, ''Etna storie popolari alle pendici del vulcano'', di Alessio Di Modica, nell'ambito della rassegna 'ì'Percorsi d'autunno''.13) PALERMO - Istituto penale per minorenni Malaspina Ottava edizione della manifestazione Nella Memoria di Giovanni Paolo II prodotto dalla Life Communication produzioni televisive e grandi eventi Previste le presenze di Beppe Fiorello, di Ron e dell'ex campionessa di tennis Mara Santangelo.