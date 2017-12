Le parole di Rosario Crocetta, in occasione del Megaforum di Catania, non faranno che incendiare le ore che accompagneranno il Partito democratico verso la direzione di lunedì. Un'occasione nella quale si potrebbe consumare – e stavolta i presupposti ci sono tutti – lo “strappo” tra il partito e il governatore., chiamato in causa da Crocetta come uno degli assessori “improponibili” che il Pd avrebbe proposto al governatore.- di fare allusioni sul mio conto: la mia moralità pubblica e privata può solo essere modello di vita per lui e per i suoi sodali. Per quel che riguarda le valutazioni politiche sul suo governo e sui risultati raggiunti – aggiunge Cracolici - dirò la mia alla direzione del PD, convocata lunedì”."Bellomo assessore? E chi lo avrebbe proposto a Crocetta? Si tratta dell'ennesima sparata del governatore. Nessuno ha mai avanzato quel nome". Quindi, sull'attacco ai dirigenti del Pd, "rei", secondo Crocetta, di voler rappresentare l'intero partito, Crisafulli è altrettanto netto: "Che a lui piaccia o meno, noi siamo il partito. E lo siamo con maggior diritto di quanto lo sia lui. Per un semplice motivo: noi lavoriamo per il Pd, lui lavora per il Megafono".