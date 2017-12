per denunciare un altro episodio di malaffare nella Formazione professionale.di Palermo insieme con il segretario generale della Regione, Patrizia Monterosso, l'assessore alla Formazione, Nelli Scilabra, e con Lucio Guarino, capo della segreteria tecnica della Scilabra. I tre sono stati a colloquio prima con l'aggiunto Leonardo Agueci, che coordina le indagini sui reati contro la Pubblica amministrazione, e poi con il procuratore Francesco Messineo. Al centro dell'incontro la denuncia annunciata a Catania dal presidente della Regione, riguardante alcuni enti di formazione : Ial, Aram, Cefop, Ecap ed Enfap.La scoperta è avvenuta in fase di rendicontazione. Gli enti, secondo quanto raccontato ai magistrati, avrebbero dichiarato di avere sostenuto spese in realtà "mai effettuate". Gli enti, dal canto loro, sono certi di avere tutto in regola. Nessuna ruberia, insomma. Gli ammanchi presunti riguarderebbero costi per il personale e non solo. All'uscita dal faccia a faccia con Agueci, Crocetta ha dribblato le domande sui nomi degli enti finiti nel mirino della sua denuncia, trincerandosi dietro segreto istruttorio.. Nel 2012, quando il piano sulla formazione faticò a partire, alcuni enti si trovarono in difficoltà. E così chiesero e ottennero l'attivazione della Cassa integrazione per i dipendenti. Solo che nel frattempo, secondo quanto denunciato Crocetta, avrebbero continuato a ricevere dalla Regione i finanziamenti per pagare il personale. E adesso i controlli si estenderanno a tutti gli enti che nel 2012, in occasione dell'Avviso 20, hanno beneficiato della cassa integrazione per i dipendenti.