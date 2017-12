La presenza degli agenti sarà assicurata in 14 scuole elementari, sei istituti comprensivi ed una scuola media, selezionate su indicazione del Settore Servizi Educativi – Servizi per le Scuole dell’Amministrazione Comunale, in ragione del numero degli studenti, della ubicazione dell’istituto scolastico e del volume di traffico nella zona interessata.Sedi centrali della “Orestano” di Via S. Ciro, “Bonanno” di Via Pitrè, “Ragusa Moleti” di Via Ragusa Moleti, “A. Manzoni” di Via Parlatore, “Capuana” di Via A. Narbone”, “S. Lorenzo” di via S.Lorenzo, “G. Pitrè” di Via Damiani Almeyda ed i plessi scolastici “Villagrazia” di Via Villagrazia appartenente alla Direzione didattica “Scelsa, “A. Sole” di Via Molara appartenente alla Direzione didattica “Cap. E. Basile”, “Vittorino da Feltre” di Corso Calatafimi appartenente alla Direzione didattica “Pestalozzi”, “L. Bassi” di Via Casalini appartenente alla Direzione didattica “Buonarroti”, plesso “Savio” di Viale Resurrezione appartenente alla Direzione didattica “Pallavicino”, plesso “Verga” di Via Uditore appartenente alla Direzione didattica “Uditore”, “Trieste” di Via Sampolo appartenente alla Direzione didattica “Giovanni XXIII°.Sedi centrali della “Calcutta” di Via Fiume, “Borsellino” di Via Bologni, “Arenella” di Lungomare Cristoforo Colombo ed i plessi scolastici “Ievolella” di Via Serradifalco dell’I.C. “Impastato”, plesso “Vitali” di Via Inserra dell’I.C. “Cruillas”, plesso “L.Rizzo” di Via Papa Sergio dell’I.C. “Arenella”. Chiude l’elenco la scuola media “Pecoraro” di Piazza Europa, selezionata per motivi logistici e di sicurezza, essendo oggetto di interventi di ristrutturazione.