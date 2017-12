. Dopo il balletto del rimpasto, Crocetta sta dimostrando di avere rotto i fili finora mossi da alcuni partiti, agendo da uomo libero che non si piega dinnanzi a inutili ricatti”. Lo dice il deputato regionale del Pds-Mpa, Vincenzo Figuccia, in merito agli scontri sul rimpasto in giunta. “Resistendo alle pressioni – afferma Figuccia – Crocetta sta lanciando un chiaro segnale di cambiamento della politica, fatto di caccia alle poltrone e tattiche pre-congressuali. Mentre la Sicilia affoga in una crisi senza precedenti – prosegue il deputato autonomista – stiamo assistendo a uno spettacolo indecoroso, dove gli spettatori sono i cittadini che attendono risposte concrete ai problemi del territorio. E invece – conclude Figuccia – si svia l’attenzione dell’opinione pubblica, avviando una discussione del tutto inutile per gli elettori”.