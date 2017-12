I carabinieri di Noto, in provincia di Siracusa, hanno arrestato Marcin Slusarski, 39 anni, polacco, già noto per diversi reati contro il patrimonio. L’uomo era sottoposto ai domiciliari, ma girava liberamente per le strade di Noto. Avvistato dai carabinieri è stato immediatamente portato in caserma.