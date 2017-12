PALERMO - Nuovi parcheggi al Foro Italico. L’Amat sta procedendo, infatti, alla pitturazione delle strisce bianche che delimiteranno i nuovi stalli a lisca di pesce in entrambe le corsie del Foro Umberto I, voluti dalla giunta Orlando per aumentare i posti auto a disposizione dei residenti e agevolare chi decide di sfruttare le isole pedonali domenicali in centro per lo shopping. Sono state già pitturate le strisce sul lato mare, mentre durante le notti dal 23 al 27 verranno disegnati gli stalli lato monte. E a chi teme che i nuovi posti auto possano diventare preda dei parcheggiatori abusivi, replica il comandante dei vigili Vincenzo Messina: “Faremo dei controlli come facciamo nel resto della città, rispondendo anche alle segnalazioni dei cittadini”. Gli stalli saranno gratuiti.