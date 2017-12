mi sento oggi preso come ostaggio in una guerra tra il Pd, principale partito di maggioranza, e il presidente della regione Rosario Crocetta. Comprendo bene come il teatro dello scontro sia un altro, per questo chiedo a tutti maggiore senso di responsabilità in ordine alle decisioni che non consentono un confronto democratico in commissione Affari istituzionali, rivedere una posizione ostracista". Lo afferma Marco Forzese, presidente della I commissione Ars e deputato dei Democratici riformisti per la Sicilia.