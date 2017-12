che ha eseguito all'alba di oggi 13 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Salerno, Emiliana Ascoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica. I componenti del gruppo sono accusati di decine di furti compiuti fra febbraio e giugno nelle province di Salerno, Napoli, Latina, Avellino, Benevento, Campobasso, Palermo e Trapani. Le indagini, avviate lo scorso aprile, sono state condotte, in stretta collaborazione con il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, dalla Squadra mobile della Questura di Salerno che ha eseguito i provvedimenti con i colleghi di Roma, Napoli, Palermo e Trapani ed il nucleo investigativo centrale della Polizia Penitenziaria. Sono in corso numerose perquisizioni nei confronti di altri indagati non raggiunti da provvedimento restrittivo.Le indagini dagli agenti della squadra mobile della questura di Salerno, diretti dal vicequestore Claudio De Salvo, hanno consentito di riscontrare l'utilizzo da parte degli indagati di documenti di identità e di permessi di soggiorno falsi. L'organizzazione disponeva di numerose auto con false intestazioni; riusciva a sostenere economicamente i suoi componenti e aveva messo in piedi consolidati canali di riciclaggio dei proventi dei furti. Inoltre, i componenti della banda effettuavano veri e propri corsi di addestramento per l'apertura delle serrature degli appartamenti. Il gruppo, inoltre, utilizzava una donna napoletana di 54 anni, in grado di fornire sostegno logistico con autovetture, alloggi ed altre utilità.