E' morta prima di raggiungere le coste siciliane e la salvezza. E in Italia, dove verrà sepolta, non comincerà la nuova vita per cui aveva scelto di prendere il mare fuggendo dalla guerra civile che nel suo paese sta mietendo migliaia di vittime. L'ennesima tragedia dell'immigrazione ha per protagonista una ragazza di 22 anni, morta durante la traversata del Canale di Sicilia.. Il carro funebre, fermo sulla banchina del porto di Siracusa, ha atteso che gli uomini della Guardia Costiera, portassero a terra il suo corpo. Il medico legale, Francesco Coco, chiarirà le cause della morte nelle prossime ore, ma, secondo quanto ha riferito il padre, che era a bordo dell'imbarcazione la giovane soffriva di diabete. Due giorni fa si sarebbe sentita male e sarebbe morta. I primi accertamenti sul cadavere confermerebbero il racconto dell'uomo: la morte risalirebbe almeno a 48 ore fa., il cadavere è stato portato all'obitorio dell'ospedale di Siracusa. La ragazza viaggiava insieme ad altri 339 migranti su un barcone egiziano in metallo di 15 metri. Molti, come Izdihar, sarebbero profughi siriani ed egiziani; alcuni hanno raccontato di essere palestinesi. Tra i migranti 138 sono donne e bambini. L'imbarcazione sarebbe partita dall'Egitto una settimana fa. La presenza di un barcone in difficoltà nel Canale di Sicilia era stata segnalata ieri dalla Croce Rossa.lanciato dal satellitare di uno degli extracomunitari. Un aereo della Guardia Costiera è riuscito a localizzarli a 140 miglia dalle coste siracusane. Avviato il soccorso, nell'area è stato dirottato un pattugliatore romeno del dispositivo Frontex, l'agenzia europea per il controllo dell'immigrazione. Il barcone è stato preso al traino dall'unità che è stata poi raggiunta da due motovedette della Guardia Costiera. Sei migranti che avevano bisogno di cure - 4 donne, di cui 2 incinte e 2 bambini, uno neonato - sono stati trasbordati su una motovedetta, giunta nel pomeriggio a Portopalo di Capo Passero., sono stati fatti salire sulle imbarcazioni della Capitaneria e portati a terra. Gli inquirenti al termine delle operazioni di sbarco e identificazione cercheranno di capire se a bordo del barcone viaggiavano anche gli scafisti. Quello di questo pomeriggio è lo sbarco più grosso delle ultime settimane. Due giorni fa, ma a bordo di 5 diverse imbarcazioni, erano approdati sulle coste siciliane circa mille migranti.