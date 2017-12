generando un vero e proprio scandalo. Oggi invece è la volta di Enna. La casa Valentino Produzioni, con sede a Roma, ha annunciato infatti che a breve uscirà un nuovo dvd a luci rosse con protagoniste tre coppie dell'ennese. Il titolo del film è: “Le insospettabili coppie di Enna e… dintorni” e non c’è da meravigliarsi che in pochi giorni sia già diventato un vero e proprio tormentone del web, suscitando intorno a sé tantissima curiosità e, in alcuni casi, imbarazzo. Sotto i riflettori della pellicola hot – come dicevamo – ci saranno tre insospettabili coppie di scambisti dell’ennese e più precisamente provenienti dalla stessa Enna, Nicosia e Piazza Armerina.in pellicole per soli adulti, sono tutti sposati, perfettamente inseriti nella società locale e di età compresa tra i 30 e i 36 anni. Il set prescelto per lo svolgimento dell’intera pellicola, della durata di ottanta minuti, è invece l’interno di una casa situata ad Enna e molto probabilmente di proprietà di una delle tre coppie. Il risultato più ovvio di queste prime indiscrezioni sul film è che la curiosità sulla vera identità dei protagonisti ha letteralmente infuocato il web. Il dvd, che sarà distribuito a breve nelle edicole, non è la prima pellicola hard che la casa di produzione romana ha girato in Sicilia. Già lo scorso luglio infatti Livesicilia aveva dato la notizia dell’imminente uscita di un altro film hot ‘made in sicily’ dal titolo “Le coppie insospettabili di Vittoria e Modica”., in quell’occasione come nella pellicola di prossima uscita, la regista di film porno amatoriali nota al pubblico con lo pseudonimo di Lucrezia F. Dietro questo nome d’arte si celerebbe – come ricostruito da numerosi quotidiani senesi – una giovane studentessa di giurisprudenza con la passione per la fotografia che avrebbe trovato, insieme ad alcuni colleghi, il modo per guadagnare qualche euro in più girando e distribuendo film a luci rosse. Fatto sta che in pochissimo tempo lo pseudonimo ‘Lucrezia F.’ è diventato una costante per l’amatoriale italiano di successo.per essersi ormai da anni specializzata in film amatoriali low cost realizzati solitamente con coppie di scambisti reclutate direttamente su siti web locali. Già negli anni scorsi numerosi film della Valentino avevano suscitato tantissimo clamore e una incontenibile curiosità soprattutto nel pubblico delle zone limitrofe a quelle scelte come set per le riprese. Anche in questo caso infatti quello che è lecito aspettarsi è che “Le insospettabili coppie di Enna e… dintorni” riscuota un enorme successo, complice anche e soprattutto la curiosità dei concittadini.