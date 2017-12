, assieme ad altri, una donna che aveva parcheggiato la sua auto nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele, ma i poliziotti lo fermano denunciandolo per estorsione.L'extracomunitario è stato identificato e fermato. L'area di sosta è, soprattutto nelle ore serali, preda dei parcheggiatori abusivi. Chi posteggia lì non ha scampo è costretto a pagare.ed altri suoi connazionali e costretta a pagare. La loro presenza a Piazza Vittorio non è una novità. E' una zona libera per parcheggiare ed è dunque sempre piena di auto a qualsiasi ora. La donna, dopo avere pagato, per lasciare la zona di parcheggio senza conseguenze si è però recata alla Polizia che ha avviato una serie di controlli ed è riuscita a risalire al giovane che, dopo 24 ore dall'estorsione, è tornato sul posto, ignaro della denuncia.. In precedenza erano arrivate altre segnalazioni alla Polizia che ha deciso d'istituire un servizio di vigilanza per individuare gli 'abusivi'. La loro rischiesta di denaro si fa spesso incessante ed in qualche caso, come quello che ha coinvolto la giovane donna trapanese, ci si trova di fronte a vere e proprie estorsioni.