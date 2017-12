L'uomo - si legge in una nota della stessa Polizia - ''avrebbe 'ripulito' i proventi di attività di affiliati a 'Cosa Nostra'''. La cattura, viene spiegato, è arrivata al termine di una indagine avviata nel marzo 2013 in collaborazione con lo Sco, il Servizio Centrale Operativo della Polizia e con il personale della divisione Interpol, del settore Polizia di Frontiera e di personale della sezione catturandi della Squadra Mobile.- stimato in circa 900 miliardi di vecchie lire - di provenienza mafiosa ritenendolo interno alla cosca riconducibile alla famiglia mafiosa di 'Portanuova', con a capo Pietro Aglieri per il tramite dei capi famiglia salvatore e Vincenzo Montalto di Villabate. Nel 2004, Costa è stato sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Bologna, per 5 anni, con il contestuale sequestro di tutti i beni, da parte del Tribunale di Bologna.e della controllata 'Poliver' di Fano, oltre ad essere in possesso di società immobiliari, assicurative e di costruzioni e, attraverso altre società immobiliari, titolare di diversi appartamenti nel villaggio turistico 'Porto Rosa' di Furnari nel Messinese, nell'isola di Vulcano e a Villabate. Insieme alla ex moglie, avrebbe 'ripulito' i proventi di attività di affiliati a 'Cosa Nostra' ''mediante una truffa finanziaria, organizzata in Sicilia da Giovanni Sucato, trovato carbonizzato dentro la sua auto, nel 1995''. Le attività finalizzate alla cattura del latitante sono iniziate lo scorso marzo con le intercettazioni telefoniche delle utenze in uso ai familiari che hanno consentito di localizzarlo nella Repubblica di Santo Domingo. Grazie a intercettazioni telematiche e al monitoraggio delle carte di pagamento, l'uomo è stato localizzato, in dettaglio, in località La Romana. Il latitante, espulso dal Paese sudamericano, è giunto alle 17 di ieri in Italia all'aeroporto di Fiumicino e condotto nel carcere di Civitavecchia.