PALERMO - Palermo si prepara a un nuovo gemellaggio, questa volta col Perù e precisamente con la sicilianissima Santa Maria De Alto Nanay. La giunta Orlando ha infatti approvato lo schema di gemellaggio con la città sudamericana per intensificare scambi e rapporti commerciali, turistici e culturali, dopo aver avuto il nulla osta del governo nazionale.Santa Maria de Nanay è la capitale del distretto Alto Nanay (grande una volta e mezza la Sicilia) ed è sede della municipalità, a 128 metri sul livello del mare: fondata dai proprietari delle piantagioni di caucciù, nel 2005 contava 2826 abitanti, prende il suo nome dal fiume Nanay. Il distretto fa parte della provincia di Maynas e del dipartimento di Loreto. Ma la vera particolarità è che sia il sindaco che uno degli assessori (quello all’energia) sono siciliani: Felice Cosentino di Caltagirone, 56 anni, e Fabio Noisi di Palermo, di 47. I due hanno dotato i villaggi di pannelli fotovoltaici, in un territorio che non conosce praticamente criminalità: l’ultimo omicidio risale a 40 anni fa.